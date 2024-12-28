شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرة واحدة فى الجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً وحيداً فى الجزائر الخميس المقبل، على ملعب مباراته مع شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وفقاً للائحة الاتحاد الأفريقى "كاف".

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكلّف مجلس الأهلي طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة لبحث ترتيبات الرحلة من أجل توفير كل سُبل الراحة والاستقرار للفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تصعد بالفريق للأدوار المقبلة في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وحقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.