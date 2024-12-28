شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء يتوسطون لعودة محمد أبو جبل إلى الزمالك فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادي الزمالك عن توسط بعض وكلاء اللاعبين لعودة محمد أبو جبل ، حارس مرمى البنك الأهلي، إلى القلعة البيضاء، الفترة المقبلة، عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن عرض اللاعب على القلعة البيضاء يأتي مع اقتراب انتهاء تعاقده مع فريق البنك الأهلي في نهاية الموسم الجاري، حيث يحق لأبو جبل التوقيع لأي نادٍ مجاناً فى يناير المقبل.

كان محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، أجرى جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا بنجاح تحت إشراف طبيب متخصص فى جراحة العظام، وذلك في منتصف مايو الماضي.

انضم محمد أبو جبل إلى البنك الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية 2022، قادماً من الزمالك، بعقد يمتد لـ3 موسم حيث ينتهى فى 30 يونيو 2025.