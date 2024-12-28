شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد العودة للتدريب على ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة مارسيل كولر، 5 يناير المقبل موعداً للعودة لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما خاض الفريق تدريباته خلال الفترة الأخيرة على ملاعب النادي بمدينة نصر.

واقتربت أعمال الصيانة فى ملعب التتش بالجزيرة من الانتهاء، لذا سيعود الأهلي لخوض تدريباته على ملعب الجزيرة عقب العودة من الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا يوم 3 يناير المقبل.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعدما خاض أمس مران استشفائي بعد مباراة المصري التي أقيمت، الخميس، في الجولة السادسة لبطولة الدوري التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة .

ويختتم الأهلي مساء غدٍ استعداداته لمواجهة انبي المقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.