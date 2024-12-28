شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ32 بكأس مصر بعد سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر التي أقيمت اليوم باتحاد الكرة بحضور مندوبي الأندية عن مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة، في غياب الأهلي الذي تم استبعاده بسبب عقوبة الانسحاب من النسخة الماضية من البطولة.

وجاءت المباريات كالتالي:

بيراميدز والمنصورة

بتروجت والمقاولون العرب

انبي وحرس الحدود

الإسماعيلي وطنطا

غزل المحلة مع الفائز من سبورتنج والحمام

فاركو والترسانة

البنك الأهلي وبترول أسيوط

المصري ووادي دجلة

الزمالك مع الفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت مع الفائز من الاتصالات والشمس

سموحة ومنتخب السويس

زد وديروط

سيراميكا ولافيينا

طلائع الجيش والأولمبي

الجونة والقناة

الاتحاد وتيم إف سي

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و 7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و 8 مساء.

وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا باستاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.