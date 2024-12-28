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منتخب اليد يتوجه إلى إسبانيا 7 يناير استعداداً لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 28 ديسمبر 2024 12:30 م

يستعد منتخب كرة اليد  للسفر إلى إسبانيا 7 يناير المقبل لخوض دورة ودية فى إسبانيا ، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 .

ومن المقرر أن يواجه منتخب فراعنة كرة اليد نظيره النرويجى يوم 8 يناير قبل أن يواجه رومانيا يوم 10 من نفس الشهر، على أن تقام مباراة تحديد المراكز يوم 11 قبل السفر إلى كرواتيا يوم 12 .

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة  بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم القادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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