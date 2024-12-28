شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى إسبانيا 7 يناير استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب كرة اليد للسفر إلى إسبانيا 7 يناير المقبل لخوض دورة ودية فى إسبانيا ، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 .

ومن المقرر أن يواجه منتخب فراعنة كرة اليد نظيره النرويجى يوم 8 يناير قبل أن يواجه رومانيا يوم 10 من نفس الشهر، على أن تقام مباراة تحديد المراكز يوم 11 قبل السفر إلى كرواتيا يوم 12 .

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم القادمة.