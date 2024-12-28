شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الفائز من أبوقير وبلدية المحلة فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025 عن مواجهة الزمالك للفائز من لقاء أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد في المباراة النهائية، وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 ، و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي بالإستبعاد ، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية لبطولة كأس مصر وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ32 أمام فاركو.