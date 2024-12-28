شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه طنطا فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أجريت مراسم قرعة دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر بمقر اتحاد الكرة، وأسفرت عن مواجهة الإسماعيلي مع طنطا.

ويشارك في المسابقة 32 فريقًا هم: الإسماعيلي ، بيراميدز، الزمالك، المصري، مودرن سبورت، سموحة، زد، إنبي، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، الجونة، البنك الأهلي، حرس الحدود، غزل المحلة، بتروجت، فاركو، الترسانة، طنطا، المقاولون العرب، المنصورة، وادي دجلة، ديروط، الأوليمبي، تيم إف سي، بترول أسيوط، القناة، لافيينا، منتخب السويس.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد في المباراة النهائية، وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 ، و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي بالإستبعاد ، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية لبطولة كأس مصر وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ32 أمام فاركو.