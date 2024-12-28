شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. بيراميدز يحقق أول بطولة فى تاريخه بعد 4 محاولات فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

استطاع نادي بيراميدز فى عام 2024 أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024.

وتوج بيراميدز في أواخر أغسطس الماضي بلقب كأس السوبر المصري بفوزه 1-صفر على زد في النهائي.

وحقق بيراميدز بذلك أول لقب في تاريخه منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت، قبل تغييره اسمه إلى بيراميدز فى صيف 2019.

جاء هذا التتويج بعد الفوز الصعب والمثير على فريق زد بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

هذا الإنجاز يمثل البطولة الأولى في تاريخ نادي بيراميدز منذ تأسيسه بمسماه الجديد في عام 2018، بعد مرور 6 سنوات من السعي المستمر لتحقيق الألقاب.

لكن الطريق إلى هذا اللقب لم يكن سهلاً، حيث خاض بيراميدز 4 نهائيات سابقة دون أن يتمكن من التتويج بأي لقب، ما جعل من هذا الفوز حدثاً تاريخياً للنادي.

نهائي كأس مصر 2018-2019

كانت أول مباراة نهائية يخوضها بيراميدز ضد الزمالك في بطولة كأس مصر، حيث تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، ليحصد الزمالك اللقب بينما اكتفى بيراميدز بشرف المشاركة في النهائي.

نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2020

حاول بيراميدز كتابة تاريخ قاري في مواجهته أمام نهضة بركان المغربي، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب بعد خسارته بهدف دون رد في المباراة النهائية.

نهائي كأس مصر 2021-2022

واجه بيراميدز خصمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس مصر، لكن الحظ لم يكن حليفه مرة أخرى، حيث خسر بنتيجة 2-1 ليحتفظ الأهلي باللقب.

نهائي السوبر المصري 2022

بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة، واجه بيراميدز الأهلي مجدداً في نهائي السوبر المصري، حيث حسم الأهلي المباراة لصالحه بهدف من ركلة جزاء في الأشواط الإضافية، ليحرم بيراميدز من لقب آخر.