شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير النمساوى فينك يحسم مصير رضا سليم من قائمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يُحدد الخبير النمساوي كريستيان فينك مصير المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى من الاستمرار فى قائمة المارد الأحمر من عدمه، بعدما يتم عرض اللاعب على الخبير النمساوي خلال الأيام المقبلة، حيث يُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات سفر رضا سليم للنمسا من أجل الخضوع إلى فحوصات دقيقة لدى فينك.

ويبدو رضا سليم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول هو استئصال جزئي في الغضروف، وبالتالي الإصابة ستأخد شهرين للتعافي، وبالتالي لن يتم رفع اسم رضا من القائمة، بينما الخيار الثانى هو استئصال كلي والإصابة ستأخذ من 4 إلى 6 أشهر، وبالتالي الأقرب رفع اسم اللاعب من القائمة.

الإصابة التي تعرض لها رضا سليم كانت قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وغادر رضا سليم مباراة شباب بلوزداد في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه بيرسي تاو.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.