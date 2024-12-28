شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البطولة العربية لمضمار الدراجات بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مساء اليوم، السبت، منافسات البطولة العربية لمضمار الدراجات والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري على مضمار استاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الأخير للبطولة تصفيات سباق الإقصاء، ونهائيات سباق سرعة للرجال، ثم منافسات سباق السرعة للشباب لتحديد التصنيفات.

ويقام بعد ذلك سباق الأسكرتش للشابات والسيدات، ومن ثم استكمال سباق الإقصاء للرجال والسيدات، ويقام بعد ذلك سباق ماديسون، ويأخذون فترة راحة للغذاء والاستشفاء.

وفي الفترة المسائية، سباق الأمونيوم للشابات بنظام الأسكرتش، ويقام نفس السباق للرجال، وسباق النقاط للسيدات، والأمونيوم للسيدات سباق 2، والأمونيوم للرجال سباق 2، مع استكمال باقي الجولات وتجميع النقاط.

وتشهد البطولة مشاركة 9 دول هي السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب والسودان بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

ويرأس أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدرجات رئاسة اللجنة العليا للبطولة، ويتولي منصب مدير البطولة أحمد مصطفي وتتولي مريم عزام منصب نائب مدير البطولة ورئاسة لجنتي الفنية والحكام ويتولي رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة محمود سعيد وايمن سالم المدير التنفيذي للاتحاد الذي بذل مجهود كبير منذ إنطلاق فعاليات البطولة وحتى اليوم الأخير .

وأعلن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات الوطنية قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل

وحمزه عادل

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.