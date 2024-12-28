شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى ينضم للجهاز الطبى لفريق الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انضم محمد شوقى، طبيب منتخب اليد، إلى الجهاز الطبى لفريق كرة القدم بنادى الزمالك مسئولا عن العلاج الطبيعى والتأهيل، حيث بدأ مهامه بالفعل وظهر فى مران الفريق الأبيض الأخير.

وعمل شوقى مؤخرا ضمن الجهاز الطبى لفريق كرة اليد بنادى برشلونة الإسبانى لما يتمتع به من خبرة فى مجال العلاج الطبيعى والتأهيل.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام مساء غد الأحد، حيث يخوض المران الأخير وسيحدد الجهاز الفني الطريقة التي سيعتمد عليها في المباراة، والتى يريد أن يخرج منها بالفوز الأول له مع الفريق بعدما تعادل فى أول مباراتين أمام سيراميكا والطلائع، خاصة أن جروس تحدث مع اللاعبين أكثر من مرة حول ضرورة التركيز وتحقيق الفوز لتعويض التعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية، بهدفين لكل منهما، وحرص المدير الفني على مناقشة جهازه المعاون حول الطريقة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها، خاصة أنه يريد تحقيق أول فوز له مع الفريق.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للانتظام فى مباريات الفريق، وعلى رأسهم محمد حمدى، محمود بنتايك، ومحمد عبد الشافى.