شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين جروس ومدافعي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع مدافعي الفريق قبل مران اليوم، السبت؛ لتوجيه بعض النصائح والتعليمات الخاصة لهم قبل مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد، الأحد، فى الدوري الممتاز.

ويرغب المدرب السويسري في تصويب أخطاء لاعبيه فى خط الدفاع بعدما تسببت في اهتزاز مرمى الفريق كثيراً خلال الفترة الماضية، وآخرها مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري.

وينوي المدير الفني للزمالك توجيه مدافعي الفريق من أجل تقليل الأخطاء في المباريات المقبلة بدءاً من مواجهة زعيم الثغر، لاسيما أن الأخير يضم لاعبين لديهم سرعات ومهارات خاصة تساعدهم على الوصول إلى مرمى المنافس بسهولة.