شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الجولة السابعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف تدريباته اليوم، السبت، بمعسكره بالكلية الحربية في القاهرة، ستعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.