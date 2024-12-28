شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يدخل حسابات كولر فى مباراة الأهلى وإنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك محمد الشناوى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات الأخيرة بينما غاب مصطفى شوبير بسبب الإصابة، ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين الشناوى وشوبير فى ظل تألقهما مع الفريق.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.