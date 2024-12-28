شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض شروط باتشوكا لضم المغربي أسامة الإدريسي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع النجم المغربي أسامة الإدريسي لاعب نادي باتشوكا المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بسبب الشروط المُبالغ فيها من جانب النادي المكسيكي التى حددها للاستغناء عن نجمه المغربي.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء استطلعت رأي النادي المكسيكي بشكل ودي للحصول على خدمات اللاعب المغربي الذي تألق مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن باتشوكا طلب الحصول على مبلغ لا يقل عن 6 ملايين دولار لإتمام الصفقة، وهو مبلغ يراه الأهلي مُبالغاً فيه للغاية.

وأضاف المصدر، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع الإدريسي بسبب الشروط المالية للنادي المكسيكي، موضحاً أن الأمر لم يكن سوى استفسار عن إمكانية إتمام الصفقة، وحينما حدد باتشوكا شروطه المالية تم إغلاق الملف سريعاً، خاصة أن هناك لاعبين كثريين أفضل من أسامة الإدريسي وبأسعار أقل يسعى النادي لإتمام التعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.