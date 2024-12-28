شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل سيف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

منح السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى الفنى لفريق الزمالك ، مجلس إدارة النادى الضوء الأخضر لرحيل التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، فى ظل عدم الحاجة إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، حيث لم يقتنع المدير الفنى بمستوى اللاعب منذ توليه المهمة الفنية للفريق واعتماده على لاعبين آخرين فى نفس المركز.

وأخطر جروس إدارة الزمالك بأنه لا يريد استمرار الجزيرى، حيث إنه لن يفيد الفريق وحال استمراره لن يكون عنصراً أساسياً يمكن الاعتماد عليه، على أن تقوم إدارة الزمالك بتحديد مصير اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

واقترب سيف الجزيرى من الرحيل عن الزمالك فى ظل الأزمة الأخيرة للاعب مع النادى، حيث أرسل محاميه إنذارا الى إدارة الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة قبل إرسال شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وكشف مصدر بنادى الزمالك، الإجراءات التى ستترتب على الإنذار الذى أخطر به التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، مسئولى القلعة البيضاء. وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن إنذار سيف الجزيرى يمهل إدارة نادى الزمالك مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، وهى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القديمة التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وأضاف المصدر، أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.