شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يرحب بتجديد تعاقده مع بيراميدز.. وتأجيل المفاوضات مع إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد الشناوى ، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بتجديد تعاقده مع الفريق السماوى، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل، والانتقال إله مجانًا فى نهاية الموسم.

وتحدث مسئولو نادى بيراميدز مع أحمد الشناوى حول تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق السماوى، خاصة أن الشناوى يعد من أحد الأعمدة الأساسية لبيراميدز، وهو ما رحب به الحارس على أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة للاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد من حيث القيمة المادية ومدته.

في السياق ذاته، أجل مسئولو بيراميدز ملف التفاوض مع شريف إكرامي حارس الفريق، حول تجديد تعاقده لحين اقتراب نهاية الموسم، خاصة أن الحارس مازال يدرس تحديد مصيره سواء باستكمال مسيرته في الملاعب أو اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم.

وتقترب رحلة شريف إكرامى مع الساحرة المستديرة من النهاية، بعدما بلغ الحارس من العمر 41 عامًا، حيث إنه من مواليد 1983 وأصبح على مقربة من تعليق قفازاته وإعلان اعتزال كرة القدم.

تعاقد شريف إكرامى مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2025، وبالتواصل مع أحد المقربين من حارس الأهلى ومنتخب مصر السابق، أكد أن شريف إكرامى أجل اتخاذ القرار النهائى بشأن مصيره مع الكرة القدم لنهاية الموسم.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شريف إكرامى لم يحسم قراره النهائى من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم، وقد يكون القرار الأقرب هو استمرار اللاعب مع فريقه لمدة موسم آخر، إلا أن شريف يفضل عدم حسم أى أمر لحين اقتراب الموسم من النهاية، خاصة أن كرة القدم تشهد متغيرات كل يوم، ومن الوارد أن يكمل الحارس مشواره.