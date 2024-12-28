شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس التعاقد على شراء جهاز خاصية التسلل والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة، التعاقد على شراء التقنية شبه الآلية للتسلل، والتي يتم العمل بها منذ فترة في عدة دوريات كبرى، وأثبتت نجاحها من اأجل تقليل الأخطاء التحكيمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطوير تقنية حكم الفيديو var وزيادة عدد الكاميرات في المباريات لتسهيل مهمة الحكام وتحديدا حكام الفيديو .

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، جلسة مع لجنة التحكيم الحالية برئاسة وجيه أحمد من اجل التعرف علي متطلبات اللجنة لحين استقدام خبير أجنبي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الحالية وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى، وعزب حجاج، وجهاد جريشة وفهيم عمر، وستقوم اللجنة بمعاونة الخبير الأجنبي بناءً على التصور الموضوع من جانب المجلس.

وابتعد السويسرى ماسيمو بوساكا عن منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم الأنباء التى ترددت مؤخرا عن اقترابه من المنصب بعد التفاوض معه من جانب مسئولى الجبلاية.

ويفضل ماسيمو بوساكا الاستمرار فى عمله الحالى كمدير للجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".