شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تعديلات في مواعيد مباريات الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد.