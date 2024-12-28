شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ32 لكأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والقسم الثاني والقسم الثالث لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025 والتي تجرى اليوم السبت بمقر الاتحاد بالجزيرة، حيث تهدف هذه الدعوة لتحديد مواجهات دور الـ 32 من البطولة، والتي تعد من أهم مراحل كأس مصر، حيث تشهد بداية المنافسة الحقيقية بين الأندية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد في المباراة النهائية، وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 ، و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي بالإستبعاد ، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية لبطولة كأس مصر وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ32 أمام فاركو.