شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد.. وجروس يطمئن على المصابين والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام مساء غد الأحد، حيث يخوض المران الأخير وسيحدد الجهاز الفني الطريقة التي سيعتمد عليها في المباراة، والتى يريد أن يخرج منها بالفوز الأول له مع الفريق بعدما تعادل فى أول مباراتين أمام سيراميكا والطلائع، خاصة أن جروس تحدث مع اللاعبين أكثر من مرة حول ضرورة التركيز وتحقيق الفوز لتعويض التعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية، بهدفين لكل منهما، وحرص المدير الفني على مناقشة جهازه المعاون حول الطريقة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها، خاصة أنه يريد تحقيق أول فوز له مع الفريق.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للانتظام فى مباريات الفريق، وعلى رأسهم محمد حمدى، محمود بنتايك، ومحمد عبد الشافى.

وكان محمد حمدى تعرض لشرخ فى القفص الصدري بعد الالتحام مع حارس الطلائع فى اخر مباراة للفريق، وحضع لفحوصات واشعات بعد التأكد من سلامته وغادر المستشفى خلال الساعات الماضية على أن يبقى فى المنزل راحة لمدة أسبوع يبدأ بعدها لفخوصات واشعات للاطمئنان عليه.