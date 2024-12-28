شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة استعداداً لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد، الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق اليوم، والتى يغيب عنها مصطفى الخواجة بسبب الإصابة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات حرس الحدود الأخيرة فى الدورى المصرى ؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، ليجمع الطلائع 8 نقاط من 6 لقاءات بفوزين وتعادلين وهزيمتين مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة لاعب الطلائع إصابته بمزق فى عضلة السمانة، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بتروجت ببطولة الدوري بعد نزوله بديلا ليغادر اللقاء فوراً.

وينفذ مصطفى الخواجة برنامجا تأهيليا تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق تمهيداً لعودته للملاعب.

فى سياق أخر، واصل عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مبارياته المميزة أمام الزمالك، بعدما نجح في خطف نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل الإياجبى 2 / 2 على استاد الكلية الحربية.

وأصبح مباريات الزمالك أمام عبد الحميد بسيونى تمثل عقدة للقلعة البيضاء، بعدما واصل بسيونى في حصد النقاط أمام الأبيض في كل المسابقات.

واستطاع عبد الحميد بسيونى في الفوز على الزمالك في جميع البطولات، حيث فاز على الزمالك في الدورى 3 /1 مع الطلائع في الدورى الموسم الماضى، كما فاز مع غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة في كأس رابطة الأندية المحترفة، كما أطاح بالزمالك من كأس مصر بركلات الترجيح، وأخيرا حصد نقطة أمس بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.