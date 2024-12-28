شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري، بعدما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى بهدفين لكل فريق.

ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن جروس قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى دورى nile

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالجولة السابعة للدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.