الامارات | محمد صلاح فخور بإنجاز الـ 100 هدف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه ليفربول الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معرباً في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، خلال فوز ليفربول 3 - 1 على ليستر، مساء الخميس بالمرحلة الـ18 للمسابقة.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مباغت لليستر حمل توقيع الغاني أندريه أيو في الدقيقة السادسة، بعدما رد بثلاثة أهداف عن طريق الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز إضافة إلى صلاح، الذي أحرز الهدف الثالث.

وصرح صلاح لشبكة «أمازون برايم» عقب اللقاء، بـ«إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية».