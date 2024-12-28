اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح فخور بإنجاز الـ 100 هدف

0 نشر
لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فخور بإنجاز الـ 100 هدف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معرباً في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه خلال مسيرته ببطولة الممتاز لكرة القدم.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، خلال فوز ليفربول 3 - 1 على ليستر، مساء الخميس بالمرحلة الـ18 للمسابقة.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مباغت لليستر حمل توقيع الغاني أندريه أيو في الدقيقة السادسة، بعدما رد بثلاثة أهداف عن طريق الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز إضافة إلى صلاح، الذي أحرز الهدف الثالث.

وصرح صلاح لشبكة «أمازون برايم» عقب اللقاء، بـ«إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا