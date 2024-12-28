الامارات | سباق «سيف الشرف» يدشن بطولة السلم للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن سباق «سيف الشرف» غداً، فعاليات الدورة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم، على صعيد التنوع والجوائز المالية البالغة 3.5 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة إطلاق مسمى «سيف الشرف» على السباق المخصص للدراجين الهواة الإماراتيين، احتفاء بمناسبة تخرّج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة أخيراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

وتنطلق الدورة التاسعة من البطولة بإقامة سباق «سيف الشرف» الذي يمتد لمسافة 143 كيلومتراً في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية بمشاركة 250 متسابقاً كحد أقصى.

وذكر بيان صحافي أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أكملت كل الترتيبات من أجل انطلاق الدورة التاسعة.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي أن البطولة تفتخر بأن يحمل السباق اسم «سيف الشرف» تقديراً واحتفاء بإنجاز الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أصبح أول خريج إماراتي ينال «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية من أكاديمية ساندهيرست الملكية.