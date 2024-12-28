الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهين

اقترح متابعون للمنتخب، اسم لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن كحل لتقوية خط الدفاع، بعد الأخطاء الدفاعية الجسيمة في «خليجي 26».

مقابلة

اعتذر لاعب دولي سابق، أنجبته بطولات الخليج العربي وتميز عالمياً، عن المشاركة في حوار إعلامي، بداعي ارتباطه بالتحليل الفني لجهة إعلامية رياضية حصراً، مطالباً بإعطاء الفرصة للكثير من اللاعبين الدوليين السابقين.

إحماء

اقترح مشجعون يتابعون «خليجي 26» من المدرجات، عدم إجراء لاعبي الاحتياط عملية الإحماء بالقرب من الخط الجانبي، وهذا خلل قانوني وفقاً للوائح الكروية، داعين إلى الحد منها تفادياً للتصادم مع اللاعبين والتعرض للإصابة.

ليما

قال مراقبون إن استبدال نجم الأبيض الإماراتي فابيو ليما في المباراة الافتتاحية مع قطر أفقد الفريق الكثير من الحلول المهارية التي يقدمها اللاعب، واعتبروا هذا القرار جزءاً من أسباب عدم الفوز.

أداء

اعتبر لاعب دولي أن هناك تبايناً بين أداء اللاعبين مع المنتخب مقارنة بأنديتهم، داعياً إلى ضرورة مناقشة الأمر وإيجاد الحلول له، بالعودة إلى إدارات الأندية.

الأحمر

قدم منتخب البحرين بداية قوية ونادرة في الخط الهجومي خلال «خليجي 26»، من خلال تسجيل خمسة أهداف في مرمى منتخبين منافسين، ما جعل الأحمر البحريني منافساً قوياً على البطولة.

الأسود

وصف جمهور منتخب العراق في «خليجي 26» المستوى الفني الذي قدمه أسود الرافدين في مباراتي عمان والبحرين بأنه الأضعف في أغلب المشاركات السابقة، خصوصاً في دور المجموعات.

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