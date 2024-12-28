الامارات | محمد فوزي: الفوز بالبطولات الخليجية يحتاج استعدادات كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب السابق في المنتخب الوطني محمد فوزي، الذي أسهم مع «الأبيض» في الفوز بـ«خليجي 21» التي أقيمت في البحرين عام 2013، أن التخطيط للفوز بالبطولة انطلق مع بدية تحضيرات المنتخب للمشاركة في أولمبياد لندن الذي أقيم عام 2012.

وأكد أن الفوز ببطولة خليجية أصعب من الفوز ببطولات قارية ودولية بسبب ظروف البطولة وجماهيريتها، لذلك فهي تحتاج استعدادات كبيرة وأقوى من غيرها.

وقال فوزي لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب الذي فاز بخليجي 21 كان من أكثر المنتخبات تجانساً وجاهزية فنية وبدنية، وذلك بفضل متابعة منتظمة من اتحاد كرة القدم والمدرب مهدي علي ودعم إعلامي وجماهيري كبير».

وأضاف: «تدربت تحت إشراف مدربين مواطنين وأجانب سواء في المنتخب الوطني أو في الأندية التي لعبت لها، ولكلٍ منهم أسلوب مختلف عن الآخر، لكني أرى أن المدرب مهدي علي هو أفضل مدرب قاد المنتخب لما يتمتع به من أسلوب مثالي صنع من خلاله عائلة كروية ناجحة».