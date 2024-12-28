الامارات | صحيفة إسبانية: يامال يمضي أوقاتاً رائعة في الأماكن الترفيهية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نجم برشلونة لامين يامال حصل على دفعة معنوية كبيرة من خلال الإجازة التي يقضيها في دبي بمناسبة رأس السنة، وعلى هامش حضوره حفل دبي غلوب سوكر في منتجع أتلانتس، مبينة أنها جاءت في توقيت نموذجي قبل استكمال النصف الثاني من الموسم.

وقالت صحيفة «برسا يونيفرسال» الإسبانية، إن لاعب منتخب إسبانيا توجه إلى حديقة «فيم بارك» الشهيرة في دبي، وأمضى أوقاتاً رائعة يلعب مع الأسود والتماسيح والدببة والنمور والطيور النادرة، إلى جانب ذهابه إلى العديد من الأماكن الترفيهية، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يمسك بمضرب غولف.

وأشارت إلى أن لامين يامال يعاني إصابة قوية في الكاحل أبعدته عن المشاركة في المباريات مع «البلوغرانا» في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما جاءت إجازة العام الميلادي الجديد، لتصبح فرصة جيدة بالنسبة له لتعافيه من الإصابة بالسفر إلى الإمارات.

ونشر يامال مقاطع فيديو على خاصية «ستوري» في «إنستغرام» أثناء زيارته لمطعم الشيف التركي الشهير نصرت في دبي، وهو يتناول اللحم على طريقته الخاصة التي اشتهر بها برش الملح بطريقة مميزة فوق اللحم المشوي قبل تناوله.

في المقابل، نشر نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام صورة له على خاصية «ستوري» في «إنستغرام» أثناء وجوده في أحد الفنادق في دبي، مبدياً سعادته بالشمس الدافئة التي أكد أنه يفتقدها حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الدولي الإنجليزي «دانة الدنيا»، إذ إنه نشر في وقت سابق العديد من الصور له أثناء سفره إلى دبي، عندما كان لاعباً في بروسيا دورتموند الألماني، لافتاً إلى أنها من وجهاته المفضلة في العطلة الشتوية.

كما شملت قائمة النجوم الذين وجدوا في دبي حالياً لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش، ولاعب برشلونة رافينها.