الامارات | 9 ميداليات لـ «دراجات الإمارات» في البطولة العربية للمضمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت المنتخبات الوطنية للدراجات المشاركة في البطولة العربية للمضمار في القاهرة تسع ميداليات ملونة خلال اليوم الأول من البطولة التي انطلقت أول من أمس.

وتقام منافسات البطولة بمضمار القاهرة الدولي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 150 دراجاً من ثماني دول عربية، وتشارك المنتخبات الوطنية بوفد يضم 26 دراجاً من مختلف الفئات.

وجاءت الميداليات بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وثلاث برونزيات، إذ أحرز عبدالله الحمادي أول ذهبية في البطولة، وكذلك المركز الأول في سباق النقاط للرجال، بينما حلّ سيف معيوف وصيفاً ونال الميدالية الفضية، كما أحرز منتخب الكبار ذهبية سباق المطاردة الفرقية، ليواصل صدارته لسباقات الكبار.

وأحرز يوسف أميري وخالد النعيمي فضية وبرونزية سباق النقاط للشباب، ونجحت صفية الصايغ في إحراز فضية سباق 500 متر سيدات، وحلت هدى حسين في المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية للفئة نفسها، بينما نجحت زهرة حسين في تحقيق الميدالية البرونزية في سباق الإقصاء لفئة السيدات. وأحرز منتخب الشباب فضية سباق المطاردة الفرقية.