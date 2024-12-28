الامارات | «دبي البحري» يعتمد مشاركة «الفيكتوري» في موسم 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة فريق الفيكتوري في بطولات موسم 2025، باعتباره ممثلاً للنادي وسفيراً لرياضة الإمارات.

وتتضمن أجندة المشاركات لفريق الفيكتوري في العام المقبل بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) التي تشمل العديد من المحطات العالمية.

كما يشارك الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1)، التي تتضمن جولات آسيوية وأوروبية قبل العودة إلى الإمارات، للمشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم في ديسمبر 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد أول من أمس، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وطالب المجلس الإدارة التنفيذية بالتحضير المبكر والاستعداد لاستضافة النسخة المقبلة من جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم، التي ستقام من 12 إلى 14 ديسمبر 2025. وأكد ضرورة استثمار النجاح الفني والتنظيمي الذي صاحب البطولة في هذا العام، بعد عودتها إلى روزنامة فعاليات النادي.