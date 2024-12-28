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الامارات | رينار: مواجهة العراق صعبة ومثيرة

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الكويت - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب إيرفي رينار، إن مواجهة العراق اليوم صعبة لكنها فرصة ليبلغ فريقه قبل النهائي.

وأكد رينار في مؤتمر صحافي: «نعلم أنها مباراة مهمة وصعبة للفريقين وتثير اهتمام الجماهير، لكنها فرصة لنا للتأهل إلى قبل النهائي».

وأضاف أن عملية المداورة بين اللاعبين مهمة في هذه البطولة المكونة من خمس مباريات فقط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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