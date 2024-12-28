شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سموحة مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والجزيرة مع الزهور والشمس مع الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.