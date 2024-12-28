شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن جبنة يكشف أسباب رحيله عن الاتحاد السكندرى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري، أنه طلب المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم ولكن المدير الفني بابا فاسيليو رفض مشاركته.

وقال عبد الرحمن جبنة، في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس 1، حدثت مشادة بيني وبين بابا فاسيليو بسبب عدم المشاركة، ولكني اعتذرت أمام الجميع وتقبلت عقوبة إيقافي.

واستقر نادي الاتحاد السكندري على رحيل عبد الرحمن خالد جبنة عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد كان قد وقع عقوبة على جبنة في وقت سابق بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية، ولم يشارك اللاعب في أي دقيقة مع الاتحاد خلال الجولات الستة الماضية.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري، أنه المدرب قرر استبعاده من التدريبات الجماعية، وطلب تحديد موقفه مع الفريق، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه بالرحيل عن الفريق في يناير.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.