شكرا لقرائتكم خبر عن نصوحى يستعين بأحمد فتحى لمواجهة الحضرى فى تحدى الضغط بـ"كابيتانو مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو نصوحى مقدم برنامج "كابيتانو مصر" في تحد مع عصام الحضرى نجم المنتخب مصر السابق، بتنفيذ ركلات الترجيح على حارس مرمى فريق الراحل إيهاب جلال.

وسجل عصام الحضرى ركلة وأهدر ركلتين، وهو ما فعله عمرو نصوحى ليحتكم الثنائى إلى تمرين الضغط بـ20 مرة، ليستعين عمرو نصوحى بأحمد فتحى لمنافسة الحضرى، ليقوم الثنائى بعشرين مرة ثم يضيف الحضرى 5 عدات أخرى، قبل أن يقف ويستمر فتحى في الضغط.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب فى الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين فى إظهار مواهب قوية فى كرة القدم والتى تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه فى حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضى، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.