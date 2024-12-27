شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد عبد القادر من العودة للأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي والمعار إلى نادي قطر القطري بالعودة إلى الأهلي في يناير وقطع إعارته إلى قطر، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده في الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع مستوى عدد من لاعبي الجناح وتعرض البعض الآخر للإصابة.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على تدعيم قائمة الفريق الأحمر بشكل كبير من أجل بناء فريق قوي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2024، ومن ضمن الأسماء المرشحة عودة عبد القادر في منتصف الموسم وعدم الانتظار حتى نهاية مدة الإعارة.

وأكد مصدر أن الأهلي لم يفاتح عبد القادر في العودة إلى الجزيرة في يناير القادم حتى الآن، ولم يحسم مصيره النهائي من العودة في يناير أو تأجيلها إلى نهاية الإعارة عقب نهاية الموسم الحالي.

وانضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة بدون أحقية الشراء، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي، ورغبته في المشاركة الأساسية واستعادة تألقه الذي كان عليه من قبل.