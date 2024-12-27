شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يجتمع مع لاعبى الإسماعيلى قبل مران اليوم استعدادا لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، مع اللاعبين اليوم الجمعة، قبل بداية المران، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وحرص حمد إبراهيم على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز قى المباريات لتجميع النقاط، وأشاد بالروح التي ظهرت عليه بعد التأخر أمام الحرس وإدراك التعادل، مؤكدا أن البداية الصحيحة تسهل الأمور على الفريق.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد في مواجهة مودرن سبورت من أجل العودة بالنقاط الثلاثة، وحذر اللاعبين من انتفاضة مودرن بعد الخسارة في آخر مباراتين.

ويعكف حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسى فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.