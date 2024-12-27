شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة الـ14.. الأهلى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، على صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وذلك بعد اكتساح فريق الطيران بثمانية أهداف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة الـ14..

1 الأهلى 36 نقطة

2 مسار 30 نقطة

3 وادى دجلة 28 نقطة

4 زد 28 نقطة

5 الزمالك 27 نقطة

6 البنك الأهلى 25 نقطة

7 مودرن سبورت 19 نقطة

8 المقاولون العرب 19 نقطة

9 بيراميدز 15 نقطة

10 الطيران 14 نقطة

11 الجونة 10 نقاط

12 المصرى 8 نقاط

13 المعادى واليخت 8 نقاط

14 بالم هيلز 6 نقاط

15 إنبى 3 نقاط

16 اتحاد بسبون نقطتين

17 الاتحاد السكندرى نقطتين

اكتسح فريق الأهلى للكرة النسائية نظيره فريق الطيران بثمانية أهداف نظيفة، جاءت عن طريق كل من: منة طارق "هدفين"، نادين غازى "هدفين"، ميا داردن، حبيبة عمر، أشرقت عادل، لولو نصر.

بهذه النتيجة واصل فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى صدارة ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، وسجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.

حقق فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق إنبى بسداسية نظيفة، ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 27 من 11 مباراة خاضها حتى الآن في المركز الخامس، حيث فاز في 9 لقاءت وخسر مباراتين، سجلت لاعباته 46 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، في المقابل توقف رصيد نادى إنبى عند النقطة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و8 هزائم ولم تنجح لاعبات إنبى في تحقيق أي فوز، واكتفت بتسجيل 4 أهداف واستقبلت شباكهن 61 هدفا.

وحقق البنك الأهلى فوزا مهما على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع البنك الأهلى رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بترتيب دورى الكرة النسائية، بينما بقى المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز الثامن.

واكتسح فريق زد نظيره بالم هيلز بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة فاز خلالها في 9 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات، بينما بقى فريق بالم هيلز عند النقطة 6 في المركز الرابع عشر من 12 لقاء من فوز و3 تعادلات و8 هزائم.

وفاز فريق بيراميدز على المصرى بهدفين مقابل هدف، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بعدما خاض 11 مباراة فاز في 5 مباريات وخسر 6 مواجهات، سجلت لاعباته 20 هدفا واستقبلت شباكهن 22 هدفا، فيما بقى المصرى البورسعيدى عن النقطة 8 في المركز الثانى عشر من فوزين وتعادلين و8 هزائم، سجل لاعباته 10 أهداف واستقبلت شباكهن 33 هدفا.

وحسم التعادل السلبى مباراة المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع المعادى واليخت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، والاتحاد السكندرى إلى نقطتين في المركز السابع عشر والأخير.