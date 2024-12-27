شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رمضان رئيسا للاتحاد الباراليمبى للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز عماد رمضان برئاسة الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة، عقب حصده 15 صوتا من أصل 22 صوتا، هي عدد الهيئات التي لها حق التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد.

وحصل منافسوه إيهاب حسنين على 4 أصوات وحسن صالح على 3 أصوات، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة من 2024 / 2028.

وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدكتور سامح سالم بأعلى نسبة اصوات 20 صوتا ، فيما فاز غريب إدريس بمنصب أمين الصندوق بعد حصوله على 17 صوتا.

وعلى صعيد العضوية، فاز بالتزكية كل من شعبان الخطيب، صالح الجزار، عصام شحاتة، وإسلام إسماعيل.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، من رئيس ونائب وأمين صندوق وأربعة أعضاء.

وأشرف على الانتخابات قضائيا المستشار أحمد سعد، ومندوبا وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشافعي، والدكتور أحمد مختار، وأحمد عبد العليم مندوبا عن اللجنة الأوليمبية وخالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية مندوبا عن اللجنة.

وشهدت الجمعية العمومية كل من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة الباراليمبية المصرية، وسيف الله مصطفى مراقب حسابات الاتحاد واللجنة الباراليمبية المصرية.