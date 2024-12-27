الامارات | «الأبيض» يُحبط جماهيره ويودع «خليجي 26» مبكراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع المنتخب الوطني لكرة القدم، من بطولة كأس الخليج، من الدور الأول بعدما اكتفى بالتعادل 1-1، أمام عمان في المباراة التي جرت بينهما الجمعة في الكويت.

وكان الأبيض قد بادر بالتسجيل عن طريق يحي الغساني، "20"، وأدرك التعادل للأحمر عبد الرحمن المشيفري، "79".

وأهدر فابيو ليما فرصة الفوز على المنتخب الوطني بإضاعة ضربة جزاء تحصل عليها في الوقت المُحتسب بدلا من الضائع وتصدى لها الحارس

ودخل الأبيض اللقاء على خلفية عدم تحقيقه أي انتصار في مباراتي قطر والكويت، وبالتالي كان يمني النفس للتمسك بأمل الصعود للدور نصف النهائي، وعدم تكرار ما حدث في نسختي خليجي 24 و25، حينما ودع البطولتين من مرحلة المجموعات.

وانطلق المنتخب الوطني نحو مرمى عمان، فطالت محاولاته الهجومية مرمى الحارس، إبراهيم المخيني، في وقت مبكر وتحديد مع الدقيقة الثالثة لينجح في إبعاد تسديدة يحي الغساني إلى ضربة ركنية.

ولكن العمانيين حاولوا الرد من خلال هجمة مرتدة انتهت عند المنذر العلوي، الذي سدد كرة من على مشارف الصندوق، سيطر عليها الحارس خالد عيسى.

وتواصل الضغط الهجومي من جانب منتخبنا، ليعود الحارس العماني للتصدي لتسديدة برونو أوليفيرا، وأخرجها إلى ركنية لم تُستغل بعد ذلك.

وأهدر فابيو ليما أقرب فرص اللقاء للتسجيل، حينما مرت عرضية يحي الغساني من فوق رأسه والمرمى كان مفتوحا على مصراعيه.

لكن يحي الغساني، تمكن في المحاولة الرابعة أن يُترجم أفضلية الفريق الإماراتي لهدف بفضل عرضية "ساحرة" وزعها خالد الظنحاني، مرت من أمام المدافعين، ليُكملها "الغساني" في المرمى.

وطالب لاعبو الأبيض الحكم البحريني، عمار محفوظ، بضربة جزاء، بعدما أبعد الظهير الأيمن أمجد الحارثي الكرة بيده من أمام يحي الغساني، لكن الحكم أشار إلى استئناف اللعب دون العودة لتقنية الفار.

وبدا الفريق الإماراتي متحفظا بعض الشيء مع بداية الشوط الثاني معتمدا بصورة أكبر على التحولات الهجومية من خلال الهجمات ومن احداها سدد ميلوني كرة فوق العارضة.

وتعرض ميلوني في مناسبة أخرى للسقوط داخل الصندوق بعد تدخل مع أمجد الحارثي، لكن دون أي قرار من الحكم البحريني.

وكانت أقرب محاولات الأبيض لتهديد مرمى عمان من خلال تسديدة أطلقها يحي الغساني، ولكنها ضلت طريقها للشباك لتستقر خارج الملعب.

ودفع الفريق الإماراتي الثمن غاليا في تراجعه المبالغ فيه خلال الربع الأخير من الشوط الثاني، ليستقبل هدف بعدما فشل يحي نادر في ابعاد عرضية المنذر العلوي، ليُسدد منها عبد الرحمن المشيفري، كرة أرضية تهادت على يسار الحارس خالد عيسى.

وطال الإحباط لاعبي المنتخب الوطني بعد هذا الهدف ولم تظهر له ردت فعل بعد تعادل عمان، باستثناء تسديدة حارب عبد الله وأبعدها الحارس لركنية.

ولكن القدر كان رحيما بالأبيض، حينما تحصل على ضربة جزاء مستحقة بعد تهور الحارس العماني على قدم طحنون الزعابي، ليُضيعها فابيو ليما.