شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى من الرحيل إلى المهاجم الأبرز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناصر منسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك كان على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء والانتقال للبنك الأهلى، في الانتقالات الصيفية الماضية، وأصبح المهاجم الأبرز فى صفوف الفارس الأبيض.

وكتبت بطولة السوبر الأفريقي شهادة ميلاد جديدة لناصر منسى مع الجماهير البيضاء، خاصة بعدما ساهم في تتويج فريقه باللقب الخامس فى تاريخ النادى، حيث سجل اللاعب هدف التعادل للزمالك بعد نزوله أرض الملعب بديلا في مواجهة الأهلى، كما سجل ركلة الترجيح التي سددها ليفوز فريقه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ويكتب لنفسه شهادة ميلاد جديدة مع الفريق الأبيض.

بطولة السوبر الأفريقي أعادت اللاعب للحياة من جديد ليضمن استمراره مع الزمالك فى الموسم الجديد، ومع مرور الوقت بدأت الظروف تضع ناصر منسى كأبرز المهاجمين في صفوف الزمالك، خاصة فى ظل عدم اقتناع المدربين بمستوى عمر فرج، مع تراجع مستوى التونسى سيف الجزيرى وأزمته الأخيرة مع ناديه واقترابه من الرحيل.

هدفى فى الأهلى على طريقة ليفاندوفسكى.. وبكيت بسبب الفيديو التحفيزى

قال ناصر منسى بعد مباراة السوبر الأفريقي، "كان صعبان عليا نفسى من الكلام اللي بيتقال عليا فى السوشيال ميديا، وكنت بسمعه من أصدقائى لأننى غير متابع للسوشيال".

وأضاف، "علشان أنا طيب ربنا كرمنى بهدف فى الأهلى بهذه القيمة، والناس استفزتنا قبل المباراة وإننا سنخسر، وتم عرض فيديو تحفيزى للاعبين وعندما شاهدت أكثر من 500 مشجع فى غرفة واحدة من أجل الزمالك بكيت".

وأردف، "سجلت هدفا فى الأهلى على طريقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني"، مؤكدًا أن ليفاندوفسكى هو مثله الأعلى فى كرة القدم.

هدفى فى السوبر أفضل من قاضية أفشة مع الأهلى

قال ناصر منسي إن هدفه في شباك الأهلي أفضل من هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المشهور بالقاضية فى شباك القلعة البيضاء. وأضاف منسي: "ناصر السوبر الأسطورة أفضل من قاضية أفشة وأهدي اللقب للاعبين ومجلس الإدارة واللاعبين الذين تعبوا كثيرا".