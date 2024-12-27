أحمد عادل عبد المنعم يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام مودرن سبورت

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يواصل أحمد عادل عبد المنعم ، حارس مرمى نادى الإسماعيلى ، الغياب عن فريقه أمام مودرن سبورت فى المبارة التى تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، أبعدته عن الإسماعيلى أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الخامس وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1.

ويحتاج أحمد عادل عبد المنعم لأسبوعين من أجل العودة مجددا للمباريات، ويواصل حاليا برنامجه التأهلى للتعافى من هذه الإصابة، للدخول فى التدريبات الجماعية للدراويش.

وشارك كمال السيد أساسيا فى مباراة بيراميدز ثم حرس الحدود، وقدم مستوى مميزا مما طمأن الجهاز الفنى الذى ينوى الاستمرار فى الدفع به خلال مباراة مودرن سبورت المقبلة.

ويعكف حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.

ويدرس حمد إبراهيم في إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى أمام مودرن سبورت، ويفكر في الدفع بالثنائى على الملوانى ومحمد خطارى في بداية المباراة بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الثنائى أمام حرس الحدود التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة السادسة من دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثانى عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.