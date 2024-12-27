شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يخرج من حسابات جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خرج التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قناعة جروس بمستوى اللاعب.

واستقر جروس على عدم الاعتماد على الجزيرى فى المباريات مقابل الاستعانة بحسام أشرف الذى لم يشارك مع جوميز المدير الفنى السابق، حيث كان فى دائرة المرشحين للرحيل خلال الفترة الماضية.

ورغم أن حسام أشرف كان من المستبعدين مع جوميز، إلا أنه تألق مع جروس وأقنعه بمستواه خلال مباراة طلائع الجيش الماضية وجعل المدير الفنى يعيد تقييمه مع الفريق.

من جهته أرسل محامي التونسي سيف الدين الجزيري إنذارا للقلعة البيضاء بسبب مستحقات اللاعب المتاخرة، قبل اتخاذ خطوة قانونية لشكوى النادي فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وجاء إنذار سيف الجزيري بسبب عدم الحصول علي مستحقاته المالية منذ عدة أشهر، حيث ياتي الإنذار قبل اتخاذ اللاعب خطوة رسمية لشكوى النادي لدي الاتحاد الدولي.