شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم يشاركون فى ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

واصل ماراثون زايد الخيرى مسيرته والذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشارك في المارثون عدد كبير من المتسابقين للفوز بالجوائز المرصودة للفائزين، كما شارك ذوو الهمم في سباق خاص بهم بمسافة 4 كليومترات، بينما يشارك الأصحاء في سباق 10 كليومترات.



حضر المارثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومريم الكعبي سفير الإمارات في مصر، وسلطان بن سيف وزير الرياضة الإماراتي، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة.



وتم تجمع المشاركين فى السباق السادسة صباح اليوم، الجمعة، مع إطلاق شارة البدء في الثامنة أمام البرج الأيقونى مرورا بمحور بن زايد الجنوبى وصولا إلى مسجد الفتاح العليم، على أن تسير حركة القطار الكهربائى من الخامسة صباحا.

كما تم تنفيذ عروض للطائرات اللاسلكية السابعة وخمس و أربعون دقيقة، وإطلاق الحمام الزاجل الثامنة الا خمس دقائق مع إطلاق شارة بدء السباق في تمام الثامنة .

انطلق الماراثون بمشاركة 20 الف متسابق ، بالإضافة إلى اطلاق شارة بدء السباق لأصحاب الهمم في الثامنة و النصف، بمشاركة 600 متسابق من أصحاب الكراسى المتحركة وقصار القامة.



وتقام النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.



مشاركة ذوى الهمم



ذوو الهمم في مارثون زايد



ماراثون زايد ينطلق في العاصمة الإدارية



ماراثون زايد