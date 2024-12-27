شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

انطلق ماراثون زايد الخيرى، والذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتم تجمع المشاركين فى السباق السادسة صباح اليوم الجمعة، مع إطلاق شارة البدء في الثامنة أمام البرج الأيقونى مرورا بمحور بن زايد الجنوبى وصولا إلى مسجد الفتاح العليم، على أن تسير حركة القطار الكهربائى من الخامسة صباحا.

حضر المارثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسلطان بن سيف وزير الرياضة الإماراتي ومريم الكعبي سفير مصر في الإمارات و محمد هلال الكعبي رئيس لجنة العليا.

وتم تنفيذ عروض للطائرات اللاسلكية السابعة وخمس و أربعون دقيقة، وإطلاق الحمام الزاجل الثامنة إلا خمس دقائق مع إطلاق شارة بدء السباق في تمام الثامنة.

انطلق الماراثون بمشاركة 20 الف متسابق ، بالإضافة إلى اطلاق شارة بدء السباق لأصحاب الهمم في الثامنة و النصف، بمشاركة 600 متسابق من أصحاب الكراسى المتحركة وقصار القامة.

وتقام النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.



مارثون زايد الخيري



مارثون زايد ينطلق في العاصمة الإدارية