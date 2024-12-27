هاني أبو ريدة يتفق مع اتحادات أوروبية على دورات في الإدارة لأعضاء الجبلاية

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توصل هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي ، إلى اتفاق مع عدد من الاتحادات الأوروبية لتنظيم دورات تدريبية متقدمة في الإدارة الرياضية لأعضاء اتحاد الكرة المصري، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز كفاءة الكوادر الإدارية.

وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون الدولي لنقل الخبرات الأوروبية المتقدمة في إدارة شؤون كرة القدم إلى مصر، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الإدارية وتحقيق احترافية أكبر في إدارة المسابقات والأنشطة الكروية.

وأعرب أبو ريدة عن تطلعه لأن تسهم هذه الدورات في تطوير الأداء الإداري داخل الاتحاد، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من مكانة كرة القدم المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأحد الركائز الأساسية للنهوض بالرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لمزيد من التعاون المثمر بين اتحاد الكرة والاتحادات الأوروبية.