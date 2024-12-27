شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بعودة طارق حامد فى يناير بـ شرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولى نادى الزمالك بعودة طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودى، رغم أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كان لديهم تخوف من فكرة عودة اللاعب المخضرم بسبب كبر سنه، فى ظل وجود عبد الله السعيد ومحمود شيكابالا، وهو ما قد يصعب عودته مرة أخرى الى الزمالك.

ورحبت إدارة الزمالك بعودة اللاعب خاصة وأن طارق حامد كان متواجدا فى الولاية الأولى للسويسرى كريستيان جروس وهو ما قد يجعل المدير الفنى يرحب بعودته فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ورغم ترحيب إدارة الزمالك بعودة طارق حامد لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن الإدارة اشترطت أن يقوم طارق حامد بانهاء علاقته بفريقه السعودى والعودة للزمالك فى صفقة انتقال حر، بخلاف موافقة اللاعب على الراتب الذى سيتم تحديده وفقًا لميزانية النادى، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد الموقف النهائى من اتمام الصفقة.