شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع محمود الونش على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وأن عقده الحالي ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى انتقالات يناير.

وتحدثت إدارة الزمالك مع الونش بشكل شفهى حول وجود رغبة لتجديد تعاقده، وهو ما رحب به على الفور المدافع صاحب الخبرات الكبيرة.

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تدرس تجديد التعاقد لمدة موسمين، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.