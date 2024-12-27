شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة، الإستعداد لمباراة إنبي المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس في الجولة الرابعة من بطولة الدوري ، ويعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالإرتباطات المقبلة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق في مباراة المصري أمس.

ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتجهيز لاعبيه جيداً على الصعيد الفني والبدني خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية حيث سيخوض الأهلي مباراة قوية بعد مواجهة إنبي حيث سيُسافر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

بعيدا عما سبق، اقترب مسئولو النادي الأهلي من فسخ عقد بيرسي تاو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب أجنبي جديد، بعدما ابتعد اللاعب عن التألق مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي وحدث تطور في مسألة فسخ عقد بعد الاتفاق على فسخ عقد اللاعب مقابل حصوله على نسبة معينة من قيمة عقده في الموسم الحالي، أو يرحل إلى أي نادي آخر عن طريق الأهلي ويحصل على قيمة عقده كاملة ، فيما يحدد مستقبله فيما بعد بشكل حر بدون العودة إلى الأهلي.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع بيرسي تاو مثل الوداد المغربي ونادي قطري، ولكن لم يتم حسم مصير الجناح الجنوب إفريقي حتى الآن.

ويحصل بيرسي تاو على عقد مالي كبير يصل إلى 1.2 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل قرابة 70 مليون جنيه مصري، وهو رقم كبير مقارنة بعطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة، لاسيما وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.