شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات اليوم فى الجولة الـ14 بدورى الكرة النسائية.. الأهلى والطيران الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الرابع عشر من دورى الكرة النسائية بـ6 مواجهات قوية بين الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

سيكون فريق الأهلى في مواجهة سهلة نسبيا أمام الطيران، ويأمل الأهلى في مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 57 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا، في المقابل يسعى فريق الطيران بالخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر لتحسين وضعه في الجدول، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 5 مواجهات، سجلت لاعباته 13 هدفا واستقبلت شباكهن 34 هدفا.

ويستقبل فريق الزمالك في نفس التوقيت فريق إنبى، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لحصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم في جدول الترتيب الذى يحتل فيه المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 8 لقاءت وخسر مباراتين، سجلت لاعباته 40 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و7 هزائم ولم تنجح لاعبات إنبى في تحقيق أي فوز، واكتفت بتسجيل 4 أهداف واستقبلت شباكهن 25 هدفا.

وفى مهمة سهلة أيضا، يلتقى فريق زد صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة فاز خلالها في 8 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات، فريق بالم هيلز صاحب المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط من 11 لقاء من فوز و3 تعادلات و7 هزائم.

وفى نفس الجولة يلتقى المصرى مع بيراميدز، والمقاولون العرب مع البنك الأهلى، والمعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.