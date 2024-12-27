شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تعرض محمود علاء على جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد اعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، فكرة عودة محمود علاء، لصفوف الفريق بعد فسخ تعاقده مع السويحلى الليبى لتأخر انطلاق مسابقة الدورى الليبى ومشاركة اللاعب فى مباراتين فقط مع فريقه، مما دفع اللاعب لفسخ التعاقد بالتراضى والرحيل ليصبح حرًا فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط محمود علاء بعلاقة طيبة مع مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وكذلك السويسرى جروس، وهو الأمر الذى قد يقرب اللاعب من العودة لصفوف الفريق فى صفقة انتقال حر، لتدعم الدفاع فى ظل الأزمات التى يعانى منها خط دفاع الفريق الأبيض بالفترة الحالية، لاسيما وأنها ستكون صفقة مجانية لا تكلف خزينة النادى سوى راتب اللاعب.

وكان محمود علاء أكد أنه يمتلك فى الوقت الحالى 3 عروض من أندية داخل وخارج مصر، ويقوم اللاعب فى الفترة الحالية بدراسة كافة العروض المقدمة إليه للوقوف على أفضلها وتحديد مصيره فى الفترة المقبلة.